Малолетний ребенок утонул на реке Урал в Оренбургской области

Ребенок утонул на реке Урал в Оренбургской области Малолетний ребенок утонул на реке Урал в Оренбургской области

Москва13 июл Вести.Малолетний ребенок утонул на реке Урал в Оренбургской области, по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Уточняется, что тело ребенка было обнаружено в реке Урал на территории Новотроицкого городского округа 12 июля.

Следователи СК России устанавливают обстоятельства… Проводится процессуальная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В рамках проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.