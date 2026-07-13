Москва13 июлВести.Малолетний ребенок утонул на реке Урал в Оренбургской области, по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Уточняется, что тело ребенка было обнаружено в реке Урал на территории Новотроицкого городского округа 12 июля.
Следователи СК России устанавливают обстоятельства… Проводится процессуальная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В рамках проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.