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В реке в Оренбургской области найдено тело трехлетнего ребенка, СК возбудил дело

Тело трехлетнего ребенка нашли в реке в Оренбургской области В реке в Оренбургской области найдено тело трехлетнего ребенка, СК возбудил дело

Москва8 июн Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела ребенка в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Погибшего нашли в реке Средняя Каргалка в селе Струково Оренбургского района.

Следствием выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего говорится в заявлении СК, опубликованном в мессенджере MAX

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

В прокуратуре Оренбургской области уточнили, что погибшему было три года. Расследование взято на прокурорский контроль.