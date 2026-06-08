Москва8 июнВести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела ребенка в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Погибшего нашли в реке Средняя Каргалка в селе Струково Оренбургского района.
Следствием выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшегоговорится в заявлении СК, опубликованном в мессенджере MAX
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
В прокуратуре Оренбургской области уточнили, что погибшему было три года. Расследование взято на прокурорский контроль.