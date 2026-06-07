Тело утонувшего ребенка найдено в реке в Мирнинском районе Якутии

Трехлетний ребенок утонул в реке в Мирнинском районе Якутии Тело утонувшего ребенка найдено в реке в Мирнинском районе Якутии

Москва7 июн Вести.Тело трехлетнего ребенка найдено местными жителями в реке в Мирнинском районе Якутии, сообщается в MAX-канале Службы спасения республики.

Информация о пропаже трехлетнего ребенка поступила в ЕДДС района. Ранее сообщалось, что он находился в селе Арылах во дворе с родителем, но, оставшись на несколько минут без присмотра, пропал. Следы привели к реке Ботуобуйа.

Тело ребенка найдено местными жителями в 4 километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега отмечается в сообщении

Уточняется, что выехавшие на поиски водолазы вернулись на место постоянной дислокации.