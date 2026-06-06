Москва6 июнВести.В селе Арылах Мирнинского района Якутии потерялся трехлетний ребенок. Об этом сообщает Служба спасения Республики Саха. Информация о происшествии поступила 6 июня в единую дежурно-диспетчерскую службу Мирнинского района.
По предварительным данным, ребенок, находившийся вместе с родителем во дворе, остался без наблюдения и самостоятельно покинул территорию.
Обнаруженные следы ведут в сторону реки Ботуобуйаговорится в сообщении
К поискам ребенка присоединились местные жители. Используется моторная лодка.