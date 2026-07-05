Москва5 июлВести.В Тверской области ищут малолетнего мальчика, который 4 июля ушел из дачного дома в Конаковском муниципальном округе и пропал. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Последний раз ребенка видели в районе СНТ "Майский", куда именно он направился, неизвестно.
Поступило сообщение о безвестном исчезновении Конева Арсения Михайловича, 2020 года рождения. 4 июля он покинул дачный участок родителей, расположенный в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа… Всем, кому известно о местонахождении малолетнего, просьба обратиться… по телефону: 8-930-179-00-69говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Организованы поисковые мероприятия, в том числе задействованы кинолог с собакой, опрашиваются знакомые и соседи.