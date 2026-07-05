Малолетний мальчик пропал в районе СНТ "Майский" в Тверской области

В Тверской области пропал малолетний мальчик, возбуждено уголовное дело Малолетний мальчик пропал в районе СНТ "Майский" в Тверской области

Москва5 июл Вести.В Тверской области ищут малолетнего мальчика, который 4 июля ушел из дачного дома в Конаковском муниципальном округе и пропал. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Последний раз ребенка видели в районе СНТ "Майский", куда именно он направился, неизвестно.

Поступило сообщение о безвестном исчезновении Конева Арсения Михайловича, 2020 года рождения. 4 июля он покинул дачный участок родителей, расположенный в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа… Всем, кому известно о местонахождении малолетнего, просьба обратиться… по телефону: 8-930-179-00-69 говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Организованы поисковые мероприятия, в том числе задействованы кинолог с собакой, опрашиваются знакомые и соседи.