В Тверской области на мальчика напали сразу три собаки Юному жителю Тверской области удалось убежать от трех собак

Москва27 июн Вести.Следственные органы города Нелидово Тверской области начали доследственную проверку по информации о нападении собак на ребенка, сообщает региональный главк СК России в своем Telegram-канале.

Информация о нападении появилась в СМИ и соцсетях. Сообщается, что на мальчика напали сразу три агрессивных собаки. Но ему удалось убежать.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия. Следователи также дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за контроль за безнадзорными животными. По итогам будет принято процессуальное решение.