Москва19 мая Вести.В Нижневартовске стая бродячих собак напала на 7-летнего мальчика, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Информация о нападении животных на ребенка была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что 17 мая на 7-летнего мальчика напала стая бездомных собак, в результате чего малолетний получил травмы и был госпитализирован.

По результатам проверки, проведенной по данному сообщению, … возбуждено уголовное дело по … ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременному отлову собак, не имеющих владельцев говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По уголовному делу проводятся следственные действия.