В Кировграде прокуратура проверит инцидент с нападением собаки на ребенка

Москва23 мая Вести.В Кировграде Свердловской области прокуратура начала проверку по факту нападения безнадзорной собаки на 3-летнего ребенка. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

По предварительным данным, 15 мая на ул. Розы Люксембург животное напало на мальчика, который вышел на прогулку с братом. В результате несовершеннолетний получил укушенные раны в волосистой части головы, а также в области щеки и уха.

Прокуратура организовала проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства об обращении с безнадзорными животными и исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних говорится в сообщении

При наличии соответствующего заявления законного представителя пострадавшего надзорное ведомство рассмотрит вопрос о направлении в суд иска о взыскании компенсации морального вреда.