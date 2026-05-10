В Иркутской области хозяин напавшей на ребенка собаки выплатит компенсацию

Москва10 мая Вести.Прокуратура Черемхова в Иркутской области защитила права несовершеннолетнего на получение компенсации морального вреда. Подробности в MAX сообщило ведомство.

В мае 2025 года в Свирске собака напала на 5-летнего ребенка. Врачи зафиксировали у него телесные повреждения в виде рвано-укушенной раны. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Надзорное ведомство провело проверку.

В защиту прав ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда, причиненного в результате укуса собаки говорится в сообщении

Суд удовлетворил требование прокурора и взыскал в пользу ребенка в лице его законного представителя компенсацию - 50 тысяч рублей. Исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой города.