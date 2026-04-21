Москва21 апрВести.Житель города Зея по решению суда должен заплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей мальчику, которого покусала его собака, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.
Установлено, что в январе 2026 года в городе Зее на мальчика 2016 года рождения напала собака, находившаяся за пределами домовладения без поводка и намордника. Животное укусило ребенка за руку и ногу, причинив ему телесные повреждения и нравственные страдания. Собака имеет владельца, который в нарушение требований закона допустил ее бесконтрольный выгулотметили в надзорном ведомстве
Районная прокуратура провела проверку, после чего в интересах несовершеннолетнего обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию с владельца собаки. В инстанции поддержали исковые требования прокуратуры, взыскав с мужчины 40 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.