Москва21 апр Вести.Житель города Зея по решению суда должен заплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей мальчику, которого покусала его собака, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Установлено, что в январе 2026 года в городе Зее на мальчика 2016 года рождения напала собака, находившаяся за пределами домовладения без поводка и намордника. Животное укусило ребенка за руку и ногу, причинив ему телесные повреждения и нравственные страдания. Собака имеет владельца, который в нарушение требований закона допустил ее бесконтрольный выгул отметили в надзорном ведомстве

Районная прокуратура провела проверку, после чего в интересах несовершеннолетнего обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию с владельца собаки. В инстанции поддержали исковые требования прокуратуры, взыскав с мужчины 40 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.