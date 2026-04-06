Москва6 апрВести.Суд в Амурской области вынес приговор 38-летнему жителю села Поярково Михайловского района, который в 2024 году натравил собаку на полицейского, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
Инцидент произошел после того, как сотрудники полиции прибыли к частному дому, чтобы проверить сообщения о правонарушении. Владелец усадьбы вместо диалога направил на представителей власти ротвейлера.
Сам осужденный дважды толкнул одного из сотрудников полиции, хватал его за шею, нанес удар кулаком в голову. После чего животное несколько раз укусило потерпевшего за различные части телауказали в надзорном органе
По решению суда, мужчина должен провести 3 года в колонии общего режима. Апелляция на данное решение была отклонена.