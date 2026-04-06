Натравивший собаку на полицейского в Приамурье мужчина получил 3 года тюрьмы

Москва6 апр Вести.Суд в Амурской области вынес приговор 38-летнему жителю села Поярково Михайловского района, который в 2024 году натравил собаку на полицейского, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент произошел после того, как сотрудники полиции прибыли к частному дому, чтобы проверить сообщения о правонарушении. Владелец усадьбы вместо диалога направил на представителей власти ротвейлера.

Сам осужденный дважды толкнул одного из сотрудников полиции, хватал его за шею, нанес удар кулаком в голову. После чего животное несколько раз укусило потерпевшего за различные части тела указали в надзорном органе

По решению суда, мужчина должен провести 3 года в колонии общего режима. Апелляция на данное решение была отклонена.