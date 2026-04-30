В Приморье в суд направлено дело о жестоком обращении с собакой при ребенке

Житель Приморья предстанет перед судом за выстрел в собаку в присутствии ребенка В Приморье в суд направлено дело о жестоком обращении с собакой при ребенке

Москва30 апр Вести.В Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком обращении с собакой в присутствии ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Перед судом предстанет 52-летний мужчина, который, согласно версии следствия, в декабре 2025 года, находясь на крыльце своего частного жилого дома в районе улицы Ленина в поселке Пограничный, выстрелил в домашнюю собаку из пневматической винтовки.

Животное в этот момент находилось на выгуле неподалеку от хозяйки и ее 7-летнего сына. В результате выстрела собака получила увечье, однако ее удалось спасти уточняется в Telegram-канале прокуратуры

В ведомстве отметили, что дело будет рассматривать Пограничный районный суд.