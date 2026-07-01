В Приморье мужчину осудят за убийство собаки по просьбе соседки Двух жителей Приморья будут судить за убийство собаки

Москва1 июл Вести.В Пограничном округе Приморского края завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным. Как сообщает региональная полиция в MAX, обвинение предъявлено двум жителям села Барано-Оренбургское.

По материалам следствия, в начале июня 2026 года в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестный насмерть забил собаку. Было установлено, что летом 2024 года жительнице села 1971 года рождения подарили собаку. Животное держали на цепи, собака жила в будке.

Как рассказала подозреваемая, пес периодически проявлял агрессию по отношению к своей хозяйке, мог укусить. После того, как в селе произошел трагический случай с участием малолетнего ребенка, женщина стала волноваться за своих внуков, которые приезжали к ней в гости. Обвиняемая обратилась к своему односельчанину с просьбой истребить пса.

В тот же день мужчина во исполнение задуманного с хозяйкой собаки преступного умысла взял металлический лом и нанес им множественные удары собаке, причинив животному травмы, от которых собака скончалась на месте говорится в сообщении

Уголовное дело передано в суд, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.