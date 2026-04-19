В Сочи полицейский застрелил собаку, которая напала на людей в подъезде дома

Москва19 апр Вести.В Сочи полицейский застрелил бультерьера, который выбежал в подъезд дома и покусал людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX.

Инцидент произошел 19 апреля на улице Старошоссейной в Лазаревском районе. Полицейских вызвал местный житель. Он сообщил, что на него напала собака знакомого, который попросил за ней присматривать. Хозяин пса в это время находился в отъезде.

Когда сочинец пришел кормить питомца, он набросился на мужчину, укусил и выбежал из квартиры сказано в сообщении

Прибыв по вызову, стражи правопорядка обнаружили в подъезде дома агрессивное животное, которое не реагировало на команды и искусало их за ноги и руки.

Поскольку бультерьер представлял угрозу жизни и здоровью граждан, полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Сотрудникам полиции оказана медицинская помощь, никто из граждан во время инцидента не пострадал.

Собранные по факту произошедшего материалы будут переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки.