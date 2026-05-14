Москва14 маяВести.Полицейские начали проверку данные об отравлении домашних питомцев в микрорайоне Павшино в подмосковном Красногорске.
Как заявили в ГУ МВД России по Московской области, в правоохранительные органы обратились местные жители, сообщившие о гибели их собаки.
Поступили сообщения от местных жителей о том, что у одного из домов в микрорайоне Павшино разбросаны неизвестные вещества, от которых гибнут собакиговорится в сообщении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.