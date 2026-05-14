Полиция Подмосковья проверяет данные о гибели домашних питомцев от отравления

МВД проверяет информацию о гибели в Красногорске домашних собак от отравления Полиция Подмосковья проверяет данные о гибели домашних питомцев от отравления

Москва14 мая Вести.Полицейские начали проверку данные об отравлении домашних питомцев в микрорайоне Павшино в подмосковном Красногорске.

Как заявили в ГУ МВД России по Московской области, в правоохранительные органы обратились местные жители, сообщившие о гибели их собаки.

Поступили сообщения от местных жителей о том, что у одного из домов в микрорайоне Павшино разбросаны неизвестные вещества, от которых гибнут собаки говорится в сообщении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.