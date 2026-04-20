Москва20 апрВести.В Калужской области правоохранители выясняют обстоятельства убийства двух хозяйских собак, трупы которых нашли недалеко от города Ермолино в Боровском районе. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону, предварительно, животных застрелили.
В полицию обратился владелец немецких овчарок. Как он ранее рассказал в социальных сетях, животные пропали 12 апреля. Через некоторое время их видели в магазине в деревне Киселево. Именно рядом с этим населенным пунктом и обнаружили убитых собак.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При визуальном осмотре трупов животных были выявлены глубокие раны, а также обнаружена оружейная дробь. В настоящее время по данному факту проводится проверкаговорится в Telegram-канале ведомства
По словам мужчины, никакой агрессии его животные к людям никогда не проявляли. Силовики устанавливают причастных. Решается вопрос о возбуждении дела.