Неизвестный застрелил хозяйских овчарок в Калужской области, проводится проверка Калужская полиция разбирается в обстоятельствах убийства двух хозяйских собак

Москва20 апр Вести.В Калужской области правоохранители выясняют обстоятельства убийства двух хозяйских собак, трупы которых нашли недалеко от города Ермолино в Боровском районе. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону, предварительно, животных застрелили.

В полицию обратился владелец немецких овчарок. Как он ранее рассказал в социальных сетях, животные пропали 12 апреля. Через некоторое время их видели в магазине в деревне Киселево. Именно рядом с этим населенным пунктом и обнаружили убитых собак.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При визуальном осмотре трупов животных были выявлены глубокие раны, а также обнаружена оружейная дробь. В настоящее время по данному факту проводится проверка говорится в Telegram-канале ведомства

По словам мужчины, никакой агрессии его животные к людям никогда не проявляли. Силовики устанавливают причастных. Решается вопрос о возбуждении дела.