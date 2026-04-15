В Новокуйбышевске собаки напали на девушку, возбуждено уголовное дело СК возбудил дело после нападения безнадзорных собак на девушку в Новокуйбышевске

Москва15 апр Вести.В Новокуйбышевске безнадзорные собаки напали на девушку, в результате чего ей понадобилась помощь врачей. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.