Москва15 апрВести.В Новокуйбышевске безнадзорные собаки напали на девушку, в результате чего ей понадобилась помощь врачей. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за отлов безнадзорных животныхотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.