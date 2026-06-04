СК возбудил дело о халатности после нападения собак на жителей Ноябрьска

В Ноябрьске возбудили дело после нападения собак на женщину с младенцем СК возбудил дело о халатности после нападения собак на жителей Ноябрьска

Москва4 июн Вести.В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело о халатности после нападения собак на жителей города Ноябрьска. Об этом сообщает пресс-служба СК по автономному округу.

Такое решение было принято по результатам проверки.

Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – "Халатность" написано в канале регионального СК

Расследование уголовного дела поставлено на контроль.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске несколько собак напали на женщину с грудным ребенком и еще одного несовершеннолетнего. Он получил повреждения.