Москва26 маяВести.В городе Назарово на территории детского сада безнадзорные собаки напали на женщину. Пострадавшая оказалась сторожем учреждения, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ в мессенджере MAX.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животныхотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.