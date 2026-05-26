Стая безнадзорных собак напала на женщину в Назарове, возбуждено дело

В Назарове стая собак напала на женщину на территории детского сада Стая безнадзорных собак напала на женщину в Назарове, возбуждено дело

Москва26 мая Вести.В городе Назарово на территории детского сада безнадзорные собаки напали на женщину. Пострадавшая оказалась сторожем учреждения, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ в мессенджере MAX.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.