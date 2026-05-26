Москва26 маяВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на женщину в городе Назарово Красноярского края. Об этом СК РФ сообщил в мессенджере MAX.
По информации ведомства, стая бродячих псов напала на сотрудницу одного из местных детских садов, работающую сторожем. В публичном пространстве отмечалось, что это не единичный случай нападения животных на людей в регионе.
Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А. Л. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахговорится в публикации Следкома
Следователи уже проводят необходимые следственные действия.