Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на женщину в Красноярском крае

Москва26 мая Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на женщину в городе Назарово Красноярского края. Об этом СК РФ сообщил в мессенджере MAX.

По информации ведомства, стая бродячих псов напала на сотрудницу одного из местных детских садов, работающую сторожем. В публичном пространстве отмечалось, что это не единичный случай нападения животных на людей в регионе.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А. Л. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации Следкома

Следователи уже проводят необходимые следственные действия.