По факту нападения собаки на жительницу Пермского края возбуждено дело

Москва6 апр Вести.Следственные органы СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по факту нападения собаки на жительницу Кудымкара. Об этом сообщает Следком в MAX.

По появившейся в СМИ информации, 18 марта животное напало на местную жительницу.

Женщине причинены травмы предплечья говорится в сообщении

Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Руководитель СУ СК России по региону Денис Головкин доложит о ходе расследования дела председателю СК РФ Александру Бастрыкину.