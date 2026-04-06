Москва6 апрВести.Следственные органы СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по факту нападения собаки на жительницу Кудымкара. Об этом сообщает Следком в MAX.
По появившейся в СМИ информации, 18 марта животное напало на местную жительницу.
Женщине причинены травмы предплечьяговорится в сообщении
Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Руководитель СУ СК России по региону Денис Головкин доложит о ходе расследования дела председателю СК РФ Александру Бастрыкину.