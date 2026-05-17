Бастрыкину доложат о нападении собаки бойцовой породы на ребенка в Нижнекамске

Москва17 мая Вести.Главе СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Татарстане, сообщается в мессенджере ведомства в MAX.

Ранее в социальных медиа появились сообщения о том, что 16 мая в Нижнекамске собака бойцовой породы на прогулке напала на 12-летнюю девочку.

Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение говорится в публикации

Уголовное дело было возбуждено СУ СК по Татарстану по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Бастрыкин ждет доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах.