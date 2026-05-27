Москва27 маяВести.На улице Транспортной в Перми собака набросилась на ребенка. Об инциденте сообщил СК России в MAX.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).
По данным следствия, 24 мая текущего года в Перми на улице Транспортной собака напала на ребенкаговорится в сообщении
Несовершеннолетнему уже оказали медицинскую помощь.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководитель следственного управления по Пермскому краю представить доклад о расследовании и обстоятельствах дела.