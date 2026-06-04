СК ЯНАО организовал проверку после нападения собак на женщину с грудным ребенком

В ЯНАО собаки напали на женщину с грудным ребенком, организована проверка СК ЯНАО организовал проверку после нападения собак на женщину с грудным ребенком

Москва4 июн Вести.В городе Ноябрьске ЯНАО инициирована проверка после того, как собаки напали на местных жителей. Среди них женщина с грудным ребенком, сообщает Следком автономного округа.

По информации ведомства, также в результате нападения животных телесные повреждения получил несовершеннолетний.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего написано в канале Следкома ЯНАО в MAX

Доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ – "Халатность".