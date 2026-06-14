Собаки бойцовой породы напали на ребенка в сквере в Севастополе В севастопольском сквере собаки бойцовой породы покусали ребенка

Москва14 июн Вести.Полиция начала проверку после нападения собак на ребенка в Севастополе, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

Разбирательства началось в минувшую пятницу, 12 июня, после того, как в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница Севастополя.

По словам женщины, на ее ребенка напали собаки. Это произошло в тот момент, когда она вместе с подругой, 8-летним сыном и 6-летней дочерью отправилась гулять в сквер на улице Николая Музыки.

Пока дети катались на самокатах, женщины ушли в находившееся поблизости кафе заказать кофе. Спустя несколько минут они услышали крик ребенка и сразу же вернулись говорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

Женщина рассказала, что пока ее не было, псы бойцовой породы, которых без поводка и намордников выгуливал в парке неизвестный, покусали ее дочь, повредив лицо и предплечье.

Девочке оказана необходимая медицинская помощь, угрозы для ее жизни нет.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также – личность и местонахождение владельца собак.