Москва14 июнВести.Полиция начала проверку после нападения собак на ребенка в Севастополе, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.
Разбирательства началось в минувшую пятницу, 12 июня, после того, как в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница Севастополя.
По словам женщины, на ее ребенка напали собаки. Это произошло в тот момент, когда она вместе с подругой, 8-летним сыном и 6-летней дочерью отправилась гулять в сквер на улице Николая Музыки.
Пока дети катались на самокатах, женщины ушли в находившееся поблизости кафе заказать кофе. Спустя несколько минут они услышали крик ребенка и сразу же вернулисьговорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX
Женщина рассказала, что пока ее не было, псы бойцовой породы, которых без поводка и намордников выгуливал в парке неизвестный, покусали ее дочь, повредив лицо и предплечье.
Девочке оказана необходимая медицинская помощь, угрозы для ее жизни нет.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также – личность и местонахождение владельца собак.