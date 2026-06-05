Полиция проверяет обстоятельства нападения собаки на девочку в Краснодаре В Краснодаре ребенка покусала собака на школьном дворе

Москва5 июн Вести.В Краснодаре на территории школы №73 бродячая собака напала на 8-летнюю девочку, которая гуляла вместе с другими детьми. Девочка находилась в школе на базе летнего лагеря, сообщает ГТРК "Кубань".

После нападения ребенка госпитализировали с рваными ранами лица. Ей пришлось сделать операцию под общим наркозом.

Последние несколько лет родители регулярно жаловались директору на то, что калитка всегда нараспашку. Подали в школу заявление, чтобы нам предоставили записи с камер видеонаблюдения, но ответа пока не получили. Мы продолжаем собирать подписи других родителей для жалобы, большинство уже дали согласие приводятся слова отца девочки

В МЦУ Краснодара сообщили, что девочка якобы сама подошла к собаке и решила ее погладить. Собака отреагировала агрессивно и укусила ребенка за лицо. В мэрии добавили, что усилят работу по отлову бродячих собак возле социальных учреждений.

В пресс-службе УМВД по Краснодару в свою очередь заявили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.