Краснодар: возбуждено дело о халатности после нападения собаки на школьницу

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребенка Краснодар: возбуждено дело о халатности после нападения собаки на школьницу

Москва5 июн Вести.СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в связи с нападением бездомной собаки на 8-летнюю девочку. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Бродячая собака укусила в лицо 8-летнюю девочку, которая находилась в летнем лагере на базе школы №73, расположенных на Сормовской улице. Девочка была госпитализирована, у нее диагностированы рваные раны лица и ссадины.

По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) говорится в сообщении ведомства

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.