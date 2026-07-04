Глава СК контролирует расследование дела о нападении собак в Краснодаре

Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении собак в Краснодаре Глава СК контролирует расследование дела о нападении собак в Краснодаре

Москва4 июл Вести.СК взял под контроль расследование уголовного дела по факту нападения бродячих собак на ребенка в Краснодарском крае. Об этом ведомство сообщает в MAX.

В соцмедиа была опубликована видеозапись, на которой видно, как в Краснодаре на девочку напали бродячие собаки.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь говорится в сообщении

Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах руководителю СУ СК России по региону Андрею Маслову.