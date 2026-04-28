Москва28 апрВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств исчезновения 11-летней в Краснодарском крае, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
По данным следствия, девочка пропала после прогулки с подругами 24 апреля в поселке Стрелка Темрюкского района Кубани. Ее поиски продолжаются.
По этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принятых к установлению местонахождения пропавшей малолетней девочкиотмечается в публикации
По данным ТАСС, к поискам подключились специалисты кинологической службы МВД России. Полицейская собака взяла след и направилась в сторону леса, но там след оборвался.