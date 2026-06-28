Глава СК запросил доклад по делу об убийстве в Кемерове 12-летней девочки

Бастрыкину доложат об убийстве рецидивистом девочки в Кузбассе Глава СК запросил доклад по делу об убийстве в Кемерове 12-летней девочки

Москва28 июн Вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве 12-летней девочки в Кузбассе. Об этом сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Сегодня стало известно о задержании подозреваемого в убийстве ребенка в Кемерове.

Девочка пропала 3 дня назад. Ее тело правоохранители обнаружили на городском кладбище. Преступник пытался его сжечь, но эксперты установили личность подозреваемого по ДНК.

Глава Следственного комитета России поручил … доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации Следкома в MAX

Подозреваемый в совершении этого преступления – 54 летний местный житель. Он был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и освободился только в прошлом месяце.