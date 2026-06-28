Москва28 июнВести.Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Кемерове пытался сжечь тело ребенка, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
25 июня школьница вышла из дома и пропала. Ее искали три дня, пока не обнаружили тело на кладбище.
После по ДНК-профилю удалось установить подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель, который вышел на свободу из мест лишения свободы в мае этого года.
Мужчина сидел за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Несмотря на то что злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжечь тело, экспертам экспертно‑криминалистического центра областного полицейского главка удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемогоотмечается в сообщении
Расследование дела продолжается.