Москва28 июнВести.Сегодня стало известно, что случилось с 12-летней девочкой, которая пропала в Кемерове 3 дня назад. Правоохранители обнаружили ее тело и задержали предполагаемого убийцу. Об этом сообщили СК и МВД РФ.
О пропаже дочери 27 июня сообщила в полицию ее мать. По словам женщины, дочь ушла из дома 25 июня и не вернулась. Правоохранители незамедлительно приступили к ее поискам.
Тело ребенка было найдено на городском кладбище. Уже известно, что злоумышленник пытался сжечь тело жертвы, чтобы скрыть следы преступления, но экспертам удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого.
Им оказался 54 летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнегонаписала в MAX официальный представитель МВД Ирина Волк
По ее словам, он освободился из мест лишения свободы только в мае текущего года.
Рецидивиста задержали при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Следком сообщил в мессенджере MAX, что в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.