Убийство девочки рецидивистом в Кузбассе: что известно к этому часу

Стали известны страшные подробности убийства 12-летней девочки в Кемерове Убийство девочки рецидивистом в Кузбассе: что известно к этому часу

Москва28 июн Вести.Сегодня стало известно, что случилось с 12-летней девочкой, которая пропала в Кемерове 3 дня назад. Правоохранители обнаружили ее тело и задержали предполагаемого убийцу. Об этом сообщили СК и МВД РФ.

О пропаже дочери 27 июня сообщила в полицию ее мать. По словам женщины, дочь ушла из дома 25 июня и не вернулась. Правоохранители незамедлительно приступили к ее поискам.

Тело ребенка было найдено на городском кладбище. Уже известно, что злоумышленник пытался сжечь тело жертвы, чтобы скрыть следы преступления, но экспертам удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого.

Им оказался 54 летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего написала в MAX официальный представитель МВД Ирина Волк

По ее словам, он освободился из мест лишения свободы только в мае текущего года.

Рецидивиста задержали при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следком сообщил в мессенджере MAX, что в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.