Подозреваемый в убийстве девочки в Кемерове местный житель вышел из тюрьмы в мае

Убийца школьницы в Кемерове вышел из тюрьмы месяц назад Подозреваемый в убийстве девочки в Кемерове местный житель вышел из тюрьмы в мае

Москва28 июн Вести.54-летний житель Кемерова, который подозревается в убийстве 12-летней школьницы, всего месяц назад вышел из колонии, где сидел за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчина вышел на свободу в мае текущего года.

Школьница пропала 25 июня. Она вышла из дома и не вернулась. Три дня девочку искали, а потом нашли тело на кладбище.

Личность подозреваемого удалось установить по ДНК-профилю.

Возбуждено уголовное дело.