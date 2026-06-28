Москва28 июнВести.54-летний житель Кемерова, который подозревается в убийстве 12-летней школьницы, всего месяц назад вышел из колонии, где сидел за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мужчина вышел на свободу в мае текущего года.
Школьница пропала 25 июня. Она вышла из дома и не вернулась. Три дня девочку искали, а потом нашли тело на кладбище.
Личность подозреваемого удалось установить по ДНК-профилю.
Возбуждено уголовное дело.