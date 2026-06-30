Насильник и убийца 12-летней девочки в Кузбассе арестован на 2 месяца

Суд арестовал рецидивиста, изнасиловавшего и убившего школьницу в Кузбассе Насильник и убийца 12-летней девочки в Кузбассе арестован на 2 месяца

Москва30 июн Вести.Предполагаемый насильник и убийца 12-летней девочки в Кузбассе арестован на два месяца, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки, заключен под стражу… сроком до 27.08.2026 говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Фигурант – 54-летний рецидивист, отсидевший за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Он освободился из колонии в мае этого года.

По версии следствия, 25 июня 2026 года злоумышленник напал на школьницу, изнасиловал и убил, ее тело через несколько дней нашли на кладбище в Кемерове. Расследование дела на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.