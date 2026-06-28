Следком показал видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Кузбассе

СК показал задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе Следком показал видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Кузбассе

Москва28 июн Вести.Следственный комитет России опубликовал кадры задержания подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кемеровской области. Об этом СК РФ сообщил на платформе MAX.

По факту безвестного исчезновения и обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый – ранее судимый 54-летний местный житель. Его уже задержали.

Установлено лицо, причастное к преступлению – им оказался ранее судимый 54-летний местный житель. Следователем фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии говорится в публикации Следкома

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.