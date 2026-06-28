ДНК с места преступления помогло найти убийцу девочки в Кузбассе

Убийцу 12-летней девочки в Кузбассе вычислили по ДНК с места преступления ДНК с места преступления помогло найти убийцу девочки в Кузбассе

Москва28 июн Вести.Личность подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кемерове удалось установить по ДНК, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник пытался скрыть следы преступления и сжечь тело ребенка.

Экспертам экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого написала Ирина Волк в MAX

Она сообщила, что тело девочки, пропавшей 3 дня назад, было найдено на кладбище.

По подозрению в ее убийстве задержан 54‑летний местный житель – рецидивист, который был ранее судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и вышел из мест лишения свободы только в мае этого года.