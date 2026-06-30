Предполагаемому насильнику и убийце школьницы в Кузбассе предъявлено обвинение СК предъявил обвинение предполагаемому убийце 12-летней девочки в Кузбассе

Москва30 июн Вести.Предполагаемому насильнику и убийце 12-летней девочки в Кузбассе предъявлено обвинение, следственные органы вышли в суд с ходатайством об аресте. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Предъявлено обвинение 54-летнему местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. "а" ч. 5 ст. 131 УК РФ… Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 25 июня 2026 года возле кладбища в Кемерове. Известно, что фигурант уже имеет судимости за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, он освободился из колонии в мае этого года.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и молекулярно-генетическая.

Расследование на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.