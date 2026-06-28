В Кузбассе задержан убийца пропавшей три дня назад девочки Найден предполагаемый убийца 12-летней девочки в Кемеровской области

Москва28 июн Вести.Установлено лицо, причастное к убийству ребенка в Кузбассе, сообщает Следком.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения и последующего обнаружения тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Установлено лицо, причастное к преступлению – им оказался ранее судимый 55-летний местный житель говорится в публикации ведомства в MAX

Фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК РФ.