Москва29 апрВести.Задержан обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в Следственном комитете.
Им оказался 31-летний местный житель, уточнили в ведомстве.
24 апреля 2026 года 11-летняя девочка вышла из своего дома, расположенного в поселке Стрелка Темрюкского районаговорится в заявлении Следкома, опубликованном в мессенджере MAX
После этого ребенок пропал, начали поиски школьницы.
Предварительно установлено, что в тот день будущий фигурант расследования усадил жертву в машину на улице в поселке Стрелка и задушил девочку по пути в сторону хутора Белого.
После убийства злоумышленник скрыл тело около водоема и покинул территорию Темрюкского района.
В СК подчеркнули, что мужчина признал вину и показал, как совершил преступление.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве, продолжается.