Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки на Кубани задержан и дал показания

СК: задержан предполагаемый убийца 11-летней девочки в Краснодарском крае Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки на Кубани задержан и дал показания

Москва29 апр Вести.Задержан обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в Следственном комитете.

Им оказался 31-летний местный житель, уточнили в ведомстве.

24 апреля 2026 года 11-летняя девочка вышла из своего дома, расположенного в поселке Стрелка Темрюкского района говорится в заявлении Следкома, опубликованном в мессенджере MAX

После этого ребенок пропал, начали поиски школьницы.

Предварительно установлено, что в тот день будущий фигурант расследования усадил жертву в машину на улице в поселке Стрелка и задушил девочку по пути в сторону хутора Белого.

После убийства злоумышленник скрыл тело около водоема и покинул территорию Темрюкского района.

В СК подчеркнули, что мужчина признал вину и показал, как совершил преступление.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве, продолжается.