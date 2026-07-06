Обвиняемый в убийстве девочки в Ленобласти указал, где скрыл следы преступления В Ленобласти дал показания обвиняемый в убийстве 12-летней девочки

Москва6 июл Вести.Мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти, дал показания по делу. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в MAX.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину, в которой было совершено убийство. Также обвиняемый показал, где скрыл следы преступления.

С участием обвиняемого проведены следственные действия, в ходе которых последним даны изобличающие его вину показания, сообщено о месте нахождении сокрытых следов совершенного преступления говорится в сообщении СК

Следственные действия продолжаются.

Трагедия произошла в четверг, 2 июля. Школьница отправилась за грибами в районе СНТ "Заволжье" в Тосненском районе и не вернулась. Как позже выяснилось, вечером того же дня ее убил 42-летний мужчина.

По данным следствия, фигурант напал на девочку с ножом и начал ей угрожать. Он попытался заставить ее совершить действия сексуального характера, а после активного сопротивления нанес ребенку не менее 29 ударов ножом в область шеи и задней поверхности грудной клетки. Затем он накинул на шею девочке лямку рюкзака и задушил.

Обвиняемого задержали при попытке сбежать из региона. Его заключили под стражу на два месяца.