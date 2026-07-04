МВД публикует видео с признанием предполагаемого убийцы девочки в Ленобласти

Появились кадры задержания предполагаемого убийцы девочки в Ленобласти МВД публикует видео с признанием предполагаемого убийцы девочки в Ленобласти

Москва4 июл Вести.Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, чье тело нашли в лесополосе в Тосненском районе, сознался в преступлении. Кадры с его признанием опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

42-летний предполагаемый преступник собирался скрыться из региона на поезде и был задержан силовиками в Гатчинском районе.

Девочка пропала 2 июля после того, как ушла за грибами. Забеспокоившиеся родственники обратились к правоохранителям и волонтерам, сразу же начались поиски.

Тело школьницы со следами насильственной смерти нашли рядом с СНТ "Захожье-5" на следующий день.

Расследование преступления контролирует председатель Следственного комитата России Александр Бастрыкин.