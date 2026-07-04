Москва4 июлВести.Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, чье тело нашли в лесополосе в Тосненском районе, сознался в преступлении. Кадры с его признанием опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
42-летний предполагаемый преступник собирался скрыться из региона на поезде и был задержан силовиками в Гатчинском районе.
Девочка пропала 2 июля после того, как ушла за грибами. Забеспокоившиеся родственники обратились к правоохранителям и волонтерам, сразу же начались поиски.
Тело школьницы со следами насильственной смерти нашли рядом с СНТ "Захожье-5" на следующий день.
Расследование преступления контролирует председатель Следственного комитата России Александр Бастрыкин.