СК опубликовал видео с места обнаружения тела девочки в Ленобласти

СК показал видео с места обнаружения тела 12-летней девочки в Ленобласти СК опубликовал видео с места обнаружения тела девочки в Ленобласти

Москва3 июл Вести.Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места обнаружения тела 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Кадры появились в соцсетях регионального СК СКР.

Судя по видео, труп школьницы нашли в высокой траве в лесополосе неподалеку от СНТ.

По версии следствия, 2 июля 12-летняя девочка ушла с участка СНТ "Захожье-5" в лес за грибами и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли 3 июля в лесополосе.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сейчас правоохранители устанавливают личность преступника.