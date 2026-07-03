Москва3 июлВести.Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места обнаружения тела 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Кадры появились в соцсетях регионального СК СКР.
Судя по видео, труп школьницы нашли в высокой траве в лесополосе неподалеку от СНТ.
По версии следствия, 2 июля 12-летняя девочка ушла с участка СНТ "Захожье-5" в лес за грибами и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли 3 июля в лесополосе.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Сейчас правоохранители устанавливают личность преступника.