Москва4 июлВести.В убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области подозревают члена правления того же СНТ, в котором у родителей девочки была дача. Об этом сообщает 78.ru.
Члена правления СНТ "Захожье" Федора Мехнина подозревают в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районеговорится в сообщении
По словам очевидцев, мужчина активно участвовал в жизни СНТ: выходил на субботники, починил колодец.
Ранее сообщалось, что Мехнин был задержан при попытке скрыться от полицейских на электричке. В преступлении он сознался.
Тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли 3 июля, в лесополосе возле СНТ "Захожье", девочка ушла из дома за грибами.