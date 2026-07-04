Мужчина, убивший девочку в Ленобласти, был членом правления СНТ

Подозреваемый в убийстве девочки-подростка в Ленобласти был членом правления СНТ Мужчина, убивший девочку в Ленобласти, был членом правления СНТ

Москва4 июл Вести.В убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области подозревают члена правления того же СНТ, в котором у родителей девочки была дача. Об этом сообщает 78.ru.

Члена правления СНТ "Захожье" Федора Мехнина подозревают в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе говорится в сообщении

По словам очевидцев, мужчина активно участвовал в жизни СНТ: выходил на субботники, починил колодец.

Ранее сообщалось, что Мехнин был задержан при попытке скрыться от полицейских на электричке. В преступлении он сознался.

Тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли 3 июля, в лесополосе возле СНТ "Захожье", девочка ушла из дома за грибами.