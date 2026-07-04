"112": предполагаемый убийца девочки в Ленобласти был осужден за разбой

Стало известно, за что был судим предполагаемый убийца девочки в Ленобласти "112": предполагаемый убийца девочки в Ленобласти был осужден за разбой

Москва4 июл Вести.Мужчина, подозреваемый в убийце 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области, был осужден на разбой, передает Telegram-канал "112". При этом соседи уверяют, что мужчина зарекомендовал себя как приветливый человек, всегда улыбался и не выказывал какой-либо агрессии.

Ранее был судим за разбой… Заместитель председателя СНТ "Захожье-2" описал (подозреваемого – Прим. ред.) как одного из тех редких людей, от которого окружающие никогда не видели агрессии… Всегда улыбался соседям говорится в сообщении источника

Тело школьницы с признаками насильственной смерти было найдено 3 июля, в пятницу, в лесополосе возле СНТ "Захожье", девочка ушла из дома за грибами. По данным "112", фигурант является членом правления товарищества, где обнаружили убитую.

42-летнего предполагаемого убийцу задержали в Гатчинском районе, он собирался скрыться из региона на поезде. В преступлении он сознался, кадры признания опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.