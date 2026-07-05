Подозреваемому в убийстве девочки в Ленобласти готовятся избрать меру пресечения Предполагаемого убийцу девочки в Ленобласти доставили в суд Петербурга

Москва5 июл Вести.Предполагаемого убийцу 12-летней девочки, тело которой было найдено в Тосненском районе Ленинградской области, доставили в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщает "Вести. Дежурная часть".

Школьница пропала 2 июля после того, как ушла за грибами. Тело с признаками насильственной смерти нашли в ходе поисков в лесополосе возле СНТ "Заволжье" на следующий день.

42-летний подозреваемый был задержан 4 июля в Гатчинском районе при попытке покинуть регион. Как следует из опубликованных МВД кадров, он сознался в преступлении.

Известно, что фигурант ранее был судим за разбой. Соседи при этом уверяют, что он всегда был приветлив и не проявлял агрессии.