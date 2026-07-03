В деле об убийстве девочки в Ленобласти появился первый подозреваемый

Первый подозреваемый появился в деле об убийстве девочки в Ленобласти В деле об убийстве девочки в Ленобласти появился первый подозреваемый

Москва3 июл Вести.Первый подозреваемый появился в уголовном деле об убийстве 12-летней девочки в СНТ в Тосненском районе Ленинградской области, пишет 78.ru.

По информации издания, речь идет о неизвестном мужчине, который не проживает в садоводстве. При этом ранее его встречали в соседнем СНТ.

Мужчина на "темном автомобиле" подходил к детям, пытался познакомиться с ними и делал комплименты говорится в публикации

Администрация СНТ обратилась к жителям с просьбой узнать информацию о подозрительном мужчине у своих детей.

Девочка пропала днем 2 июля, когда отправилась за грибами в лес возле СНТ. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили утром 3 июля, возбуждено уголовное дело об убийстве.