Предполагаемого убийцу 12-летней девочки задержали в Ленинградской области В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Москва4 июл Вести.В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, чье тело было найдено в лесополосе возле СНТ в Тосненском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Гатчинском районе Ленинградской области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте полицейскими задержан 42-летний ранее судимый житель Тосненского района, подозреваемый в совершении преступления. В ближайшее время он будет передан в следственные органы написала Волк в своем Telegram-канале

Школьница пропала 2 июля после того, как ушла за грибами. Забеспокоившиеся родственники обратились к правоохранителям и волонтерам, сразу же начались поиски. Ее тело нашли рядом с СНТ "Захожье-5" на следующий день. Специалисты зафиксировали следы насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело, расследование на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.