СК: по факту убийства 12-летней девочки в Ленобласти возбуждено уголовное дело

СК подтвердил версию убийства 12-летней девочки, чье тело нашли в Ленобласти СК: по факту убийства 12-летней девочки в Ленобласти возбуждено уголовное дело

Москва3 июл Вести.Смерть 12-летней девочки, чье тело нашли возле СНТ "Захожье-5" в Ленинградской области, носит криминальный характер, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Школьница пропала 2 июля после того, как ушла за грибами. Забеспокоившиеся родственники обратились к правоохранителям и волонтерам, сразу же начались поиски.

Расследуется уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки в Тосненском районе (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)… Тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следователи осматривают место, где нашли девочку, и опрашивают возможных свидетелей, также назначен ряд необходимых экспертиз. Убийцу ребенка ищут.