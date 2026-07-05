Предполагаемому убийце девочки в Ленобласти предъявили обвинение, он арестован Предполагаемый убийца 12-летней девочки в Ленобласти арестован

Москва5 июл Вести.Предполагаемому убийце 12-летней девочки, тело которой было найдено в Тосненском районе Ленинградской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант признал. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Как уточняет прокуратура Ленинградской области, фигуранта отправили в СИЗО на два месяца.

Девочка пропала 2 июля в районе СНТ "Заволжье" после того, как ушла за грибами. Тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе на следующий день.

42-летнего подозреваемого силовики задержали в Гатчинском районе, он пытался уехать из региона на поезде. Известно, что ранее он был судим за разбой.

Расследование уголовного дела на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.