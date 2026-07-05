Москва5 июл Вести.Предполагаемый убийца 12-летней девочки в Ленинградской области сначала нанес ей почти 30 ударов ножом, а после задушил лямкой рюкзака, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В четверг, 2 июля, школьница отправилась за грибами в районе СНТ "Заволжье" в Тосненском районе и не вернулась. По версии следствия, вечером того же дня с ней расправился 42-летний фигурант.

Взял находящийся при нем нож, стал угрожать здоровью и жизни потерпевшей с целью выполнения последней действий сексуального характера, однако, после оказания потерпевшей сопротивления, нанес ей не менее 29 ударов ножом в область шеи и задней поверхности грудной клетки, после чего взял рюкзак, накинул лямку на шею потерпевшей, тем самым сдавливая шею Н. до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере МАХ

Тело девочки нашли 3 июля. Злоумышленника задержали при попытке сбежать из региона. Он сразу дал признательные показания.

5 июля Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал фигуранта на 2 месяца, отмечается, что против такой меры пресечения он не возражал. Ему предъявлено обвинение.